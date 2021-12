Delio Rossi: “Scudetto? Alla lunga non puoi compensare gli infortuni di Koulibaly e Osimhen”

Delio Rossi, allenatore, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha espresso il suo parere sul campionato di Serie A.

Chi vincerà il campionato?

“Hanno tutte le stesse possibilità. I campionati si decidono a marzo. Il Napoli ha perso Koulibaly e Osimhen, per un periodo può compensare ma alla lunga no. Bisognerà vedere cosa accadrà alle altre squadre, per questo dico che si deciderà tutto a marzo”.