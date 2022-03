“Denapoletizziamo”, Del Genio non ci sta e demolisce il milanista Brachino

I due giornalisti hanno acceso i toni sull’argomento arbitri, in particolare sul discusso gol di Udogie contro il Milan.

Confronto acceso negli studi di Tele A tra il conduttore di 'Terzo Tempo', Claudio Brachino, e il giornalista napoletano Paolo Del Genio. I due giornalisti hanno acceso i toni sull’argomento arbitri, in particolare sul discusso gol di Udogie contro il Milan.

Del Genio: "Per me le immagini del gol di Udogie non sono chiare: il tocco non è netto. Non parliamo sempre di errori contro il Milan, soprattutto perchè sappiamo bene che le squadre del nord sono sempre state aiutate: non facciano le vittime”.

La replica di Brachino: "In tv cerca di essere meno di parte e fai come me, sii un cronista. Secondo me quando parli delle altre squadre devi ‘denapoletanizzarti’. Il tocco di mano di Udogie è chiaro: al Var ci sono tra le 9 e le 12 telecamere, per cui il gol era assolutamente da annullare!“.

Del Genio non ci sta: "Ecco, i soliti luoghi comuni sui napoletani: non ti permettere mai più di usare questa parola con me! Non mi piace affatto. Anzi, sei tu che dovresti ‘demilanistizzarti‘!”.