Denis fa il nome: "C'è un attaccante fortissimo che con Conte può fare molto bene"

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ stata un’emozione bellissima veder vincere l’Atalanta in Europa League. Lukaku per il post Osimhen? Mi piacerebbe, è l’attaccante che può entrare bene in questa dinamica con Conte. Mi auguro che Conte arrivi al Napoli perchè può tirare fuori tutte le qualità di Lukaku che, per me, è un attaccante fortissimo.

Retegui? E’ simile a Simeone per caratteristiche, io terrei Simeone soprattutto se arrivasse Lukaku. Retegui può essere anche un’ottima riserva, non ce lo vedo ancora tiitolare nel Napoli. Dybala al Napoli? Paulo è un fuoriclasse, che se sta bene ti fa divertire. Mi auguro che possa arrivare a Napoli, può dare tanto e il Napoli non avrà più competizioni da giocare. Spero in Dybala al Napoli. Nehuen Perez? Lo conosco da tanto tempo, è un difensore aggressivo, che può dare tanto in fase di possesso. E’ uno di quelli che non vuoi mai sfidare, è forte fisicamente, aggressivo e mi piace tantissimo”.