Denis: "Lukaku, il mio voto è sempre alto. Visto cosa fa quando non segna?"

vedi letture

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Carnevale da giocatore? Tanta roba, secondo me è presto per paragonare Lukaku a lui. Lukaku? Gli avrei dato 7 in pagella, è un attaccante che in fase di non possesso fa un lavoro straordinario. Il suo lavoro permette alle mezze ali di andare in porta e poi ogni tanto il goal lo fa. Scudetto? Certo che ci credo!”.

