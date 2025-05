CdS, Salvione: "Da domani il Napoli perderà un vantaggio sull'Inter..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pasquale Salvione, Corriere dello Sport: “Lecce era lo scoglio principale, ora ha il destino nelle proprie mani. L’opera non è completata, le prossime tre saranno delicatissime per concretizzare il vantaggio. Nel calcio nulla è scontato, Conte lo ha vissuto sulla propria pelle nel bene e nel male. Il Napoli potrà anche concedersi un pareggio, ma servono 7 punti per la matematica certezza dello Scudetto.

La squadra è in condizioni precarie e le condizioni di Lobotka andranno monitorate, ma sarà fondamentale vedere l’aspetto mentale. Il Napoli dovrà essere lucido e non farsi condizionare dall’Inter che giocherà prima nel prossimo turno. Sarà così fino alla fine della stagione e l’Inter ha un solo turno infrasettimanale, dopo avrà la finale o meno a giochi fatti. Domani terminerà il vantaggio del Napoli nei confronti dei nerazzurri, che avranno poi la testa solo ed esclusivamente allo Scudetto. Indifferentemente dal qualificarsi o meno per la finale. Allarme secondo tempo di Lecce? Ho sentito tante critiche al gioco del Napoli, ma sfido chiunque a pensare alla qualità delle trame anziché al risultato. Oggi contano più i punti dello spettacolo. Conte è un pragmatico e sta votando tutto per il bottino pieno in ogni partita. Poi ci sta che subentri un po’ di tensione, bisogna essere comprensivi”.