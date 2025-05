Fedele sicuro: "Se Conte vince va via al 110%! Allegri il sostituto giusto"

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “De Laurentiis torna stasera e tra domani e mercoledì ma per me è inutile che veda Conte per parlare di futuro: Antonio è un ragazzo intelligente e sa come vanno certe cose... Faccio una previsione: dopo aver vinto il campionato, memore di non essere stato accontentato sulle richieste di mercato a gennaio, non può rimanere a Napoli. Chi vince, infatti, deve andare via da vincitore. Non è mai andato via dopo un solo anno?

C'è sempre una prima volta. Conte va via, lascia Napoli per forza. Va via non al 100%, ma al 110%, perché oggi ha vinto lo scudetto. Il presidente non l'ha soddisfatto a gennaio e Antonio sa che rischierebbe di andar via da perdente, se arrivasse quarto l'anno prossimo. Meglio che lasci da vincitore, come ha fatto Spalletti, magari venendo messo come beato in una chiesa... Possibilità di vittoria dello Scudetto? Sempre il 110%. Percentuale che Conte resti? Lo 0%. Al 110%, lo ripeto, il mister va via. Dopo Conte, serve Allegri? Sono d'accordo: sarebbe il sostituto giusto. Anche se proprio di Allegri tutti ne parlavano male, lo accusavano di professore il non gioco, ma ora esaltano Conte... Nel girone di andata è stato stratosferico, ma al ritorno il Napoli è stato sotto la sufficienza. Solo una volta nella storia, se non mai, una squadra vincerà il titolo con 12 punti fatti in 9 partite, vale a dire la metà di quelli disponibili. Da Conte voglio una spiegazione: caro Antonio, da umile partecipante a questa giostra da quarant'anni, vorrei sapere perché contro avversari come Monza e Lecce, che hanno molti punti in meno in classifica, non riesci mai a dominare la partita e soffri fino alla fine”.