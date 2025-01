Denis presenta Garnacho: "Non è come Kvara. C'è una grande differenza"

vedi letture

German Denis, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garnacho ha caratteristiche diverse da Kvaratskhelia. Garnacho è più giovane, a Napoli si troverebbe benissimo. Forse Kvaratskhelia è più individualista, mentre l’argentino gioca più per la squadra. Il ruolo è simile, ma son due giocatori diversi. Garnacho gioca in una delle squadre più forti al mondo, per lui che è un argentino non sarebbe difficile ambientarsi in una piazza come Napoli.

Sostituire Kvara non sarà semplice, chi arriva a Napoli deve avere la forza mentale di adattarsi subito in una piazza che non è tranquilla, il tifoso del Napoli vuole subito risposte. Garnacho è abituato a mettere sempre il timbro in ogni partita. Chiesa somiglia di più a Kvara, ma il georgiano è più cattivo sotto porta.

Atalanta? E’ la trasferta più complicata per il Napoli. L’Atalanta si giocherà le sue carte, sarà una gara difficile, stasera aspettiamo di capire cosa accadrà con la Juventus. Qui a Bergamo sarà una gara bella e tosta per entrambe le squadre. Sarò allo stadio a seguirla,ero anche al Maradona all’andata. Vivo a Bergamo perchè ho delle attività ed una palestra qui, ma a Napoli ci torno spesso e molto volentieri”.