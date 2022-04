Dg Atalanta: "Col Napoli è troppo importante per pensare già al Lipsia! Su Zapata..."

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, a pochi minuti dal match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn

TuttoNapoli.net

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, a pochi minuti dal match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Lipsia? Non ci pensiamo, abbiamo una partita troppo importante e bella per poter pensare già all'Europa League".

Come ha visto Zapata? "Ieri mangiava l'erba, l'abbiamo visto in allenamento. E' stato un piacere rivederlo in gruppo, ora un po' alla volta rientrerà a tutti gli effetti nella rosa del mister".