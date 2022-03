Dg Cremonese cauto su Gaetano: “Ha bisogno di tempo, non tutti sono Ansu Fati o Gavi”

"Non tutti sono Ansu Fati o Gavi che fanno gol in Champions. Ognuno ha la propria strada e Gaetano ha bisogno di tempo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato dell'azzurro Gianluca Gaetano, in prestito a Cremona, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ha bisogno di un percorso, è venuto qui alla Cremonese per crescere, sta trovando la sua identità. Gaetano sta facendo bene, sta crescendo, bisogna saper anche aspettare quindi non so dire se è già pronto per il Napoli. Non tutti sono Ansu Fati o Gavi che fanno gol in Champions. Ognuno ha la propria strada e Gaetano ha bisogno di tempo".