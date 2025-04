Di Biagio: "Nè Ancelotti nè Klopp, è Conte l'allenatore giusto per la Roma"

"La posizione della Roma è giusta, il 6° posto è un’impresa solo per quello che è successo a inizio anno", dice Luigi Di Biagio alla Gazzetta dello Sport di oggi. L'ex centrocampista, interpellato sul rush finale del campionato, dice la sua sul momento di forma della squadra di Claudio Ranieri e su quello che potrà essere il suo futuro.

La squadra può mantenere questo passo contro Juve e Lazio? E senza Dybala che mossa si aspetta?

"Lo spero, ma il calendario è duro e dopo una rimonta pazzesca è ancora a -4. Mi preoccupa la Juve più del Bologna perché ha un allenatore nuovo e partite sulla carta più facili. Domenica ci si gioca davvero tanto. Non snaturerei l’assetto. Soulé ha i mezzi adatti, anche Baldanzi sta migliorando. Serve però un colpo di coda di Pellegrini che fin qui ha deluso. Anche dai centrocampisti mi aspetto quei cinque gol in più che ti garantiva Dybala".

Si parla molto anche del futuro. Chi vedrebbe bene in panchina?

"Il nome perfetto per la Roma non è Ancelotti o Klopp in questo momento, ma Antonio Conte. Forse è solo un sogno ma sarebbe l’ideale. Alla Roma serve concretezza. Anche Pioli andrebbe bene", ha detto nella sua intervista.