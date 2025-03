Di Canio: "Conte ha pronunciato per la prima volta una frase, ecco perché l'ha detta"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex attaccante azzurro Paolo Di Canio ha parlato del pareggio tra Napoli e Inter: “L’Inter è senza il rendimento dei due davanti. Già dai primi minuti, non è una questione di stanchezza. Calhanoglu manca dopo l’infortunio e potremmo aggiungerne diversi.

Per quanto riguarda il Napoli, più dell'aspetto tattico quello che più preoccupava era la reazione dopo Como. E mi sembra che sono arrivati tutti lucidi, carichi col pubblico. Conte è veramente un allenatore che si fa seguire in tutto e per tutto, perchè poi la frase a fine partita eloquente, che per la prima volta dice: 'Noi ci siamo, se vogliamo possiamo'. E' la prima volta che lo dice, perché cosa punta? Lo sempre detto, si la sua squadra, ma ha visto questa Inter che dovrà giocare due derby di Coppa Italia e sono stressanti, due gare almeno di Champions e pregherà Conte che passi il turno. E qualcosa questa Inter qui, giocando ogni tre giorni, concederà".