Di Canio esalta Kim e Kvara: “Sono i più forti, i compagni con loro si sono rinvigoriti”

TuttoNapoli.net

Paolo Di Canio, ex calciatore del Napoli, è intervento ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Liverpool-Napoli: “Al di là del sistema del gioco per l’intensità che mette dentro in tutte le partite il Napoli ricorda un po’ il Liverpool, proprio per questo è sfacciatamente davanti a tutte in Italia e meritava anche qualcosa di più per come vince le partite. Va sull’1-0, sul 2-0 e non si accontenta, continua ad aggredire gli spazi, a voler far gol con tutti i suoi elementi e porta tanti giocatori in zona gol.

Kim e Kvara? Il Napoli era una squadra che con i big che c’erano, che ormai avevano fatto il loro tempo a Napoli, se era appiattita la mentalità. I vari Insigne, Mertens e Koulibaly erano influenti nello spogliatoio perché parlavano dei loro contratti, del futuro, senza mettere di vista l’obiettivo più vicino. Questi che sono arrivati (Kim e Kvaratskhelia) non hanno nomi importanti, ma hanno subito dimostrato di essere i più forti con questo sistema di gioco e tutti gli altri giocatori intorno si sono rinvigoriti e hanno pensato: ‘Cavolo! Abbiamo preso dei fenomeni’. E tutti stanno dando il loro contributo grazie a questi due che hanno messo il loro furore agonistico oltre alla qualità. Kvara, per me, è in questo momento tra i più forti giocatori d’Europa. In questi tre mesi si è visto un giocatore straordinario non solo nel campionato italiano, dove è difficile esprimersi, ma anche in Champions League”.