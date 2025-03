Di Canio: "Se Conte vince lo Scudetto e non gli prendono rinforzi, se ne va. Altrimenti..."

L'ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato dagli studi dell'emittente satellitare delle prospettive di Antonio Conte a Napoli, a seguito del successo per 2-1 degli azzurri contro la Fiorentina: "Conoscendo la mentalità di Antonio, se vince il campionato e non gli rinforzano la squadra, se ne va. Se arriva secondo e gli danno qualche opzione su giocatori che lui vuole per integrare...

Penso anche che l'Inter sarà di un anno più vecchia e deve rinnovarsi, dopo tanti anni con lo stesso allenatore qualcosa perdi. L'Atalanta sappiamo come finirà, la Juve è l'unica che può migliorarsi un po'. Ma sa che potrebbe diventare il favorito numero uno per vincere il prossimo campionato".