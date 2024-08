Di Canio su Conte: "Mi dà l’idea di uno che dice: ‘ma che sono venuto a fare qui?’”

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex azzurro Paolo Di Canio ha commentato le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Verona: "Possono venire anche 3-4 giocatori, ma quella cosa lì, la rabbia, non si allena, non si compra. Conte è stato chiaro. Ci sono 9 titolari dello Scudetto, ma l’anno scorso non si cancella.

Forse hanno overperformato e dopo l’anno scorso hanno tutti paura. Di Lorenzo è stato l’esempio di quanto accaduto, è stato forzato a restare e sente la responsabilità e mi dispiace per lui. Se Conte parla così ed è uno che rimotiva tutti… mi dà l’idea di uno che dica: ma che sono venuto a fare qui?”-