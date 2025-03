Di Canio sull'Inter: "Deve ritrovare al top questi due giocatori"

Paolo Di Canio, ex attaccante, dagli studi di Sky Sport ha analizzato la situazione delle italiane in Europa, parlando in modo particolare dell'Inter che ha superato 2-0 il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

"L'incognita è il lungo periodo. Inzaghi ha fatto riposare Mkhitaryan e Calhanoglu in difficoltà, perché il Feyenoord aveva tante defezioni. Adesso dovrà valutare perché con il Monza è determinante per la vetta ma penso possa farli riposare, in evenienza farli entrare dalla panchina. Importante per le tre competizioni ritrovare la semi-forma normale di Thuram e Lautaro, perché fanno giocare bene gli altri. Altrimenti va in difficoltà".