Di Canio: “Vista l'esultanza del Napoli? Ci credono! Nella gestione c’è un unico dubbio”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore del Napoli Paolo Di Canio ha parlato della gestione di Antonio Conte: “La determinazione e l’autorevolezza che ha Antonio nel gestire anche situazioni particolari. Vedevamo oggi l’esultanza di tutta la panchina che scatta, è quella che hai a tre giornate dalla fine, stai vincendo il campionato e vai primo in classifica. Significa che ci credono.

Nella gestione c’è un unico dubbio. Se oggi avessero pareggiato, non succede niente perché il Napoli non è obbligato, ma per quello che si sta costruendo diventi secondo ma con quattro squadre davanti. Quindi l’inciampo, la prossima partita, dopo invece di essere una gestione virile con Kvara, andare petto a petto e dire: ‘Non mi fare così perché mi puoi far vincere il campionato con tutti gli altri, io vi aiuto ma voi aiutate me’, può essere un confronto non così positivo e costruttivo conoscendo il personaggio”.