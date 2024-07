Di Carlo: "Il Napoli dovrà essere la sorpresa del campionato, avrà voglia di riscatto"

L'allenatore Domenico Di Carlo ha parlato a TuttoMercatoWeb : "L’Europeo? Non è stata la solita Italia. Ci aspettavamo un’Italia più dinamica, aggressiva. Da fuori invece l’impressione è che ci sia stato poco. Però sono convinto che Spalletti con le sue capacità tecniche e di gestione saprà tirare fuori il meglio”.

Mancano le risorse tecniche?

“No. I ragazzi hanno dato il massimo ma come spirito di squadra non sono stati al top e questo in campo lo paghi”.

Dunque non è un problema di materiale umano…

“Ovviamente no, i calciatori ci sono. Dovrà essere bravo Spalletti a cercare nuove motivazioni, nuova linfa. E non bisogna buttare via tutto ciò che è stato fatto fin adesso”.

Come sarà la Serie A l’anno prossimo?

“L’Inter partirà favorita anche quest’anno. Hanno mantenuto Inzaghi anche quando le cose non andavano bene. La Juve con Thiago Motta troverà nuove motivazioni e un nuovo modo di lavorare. Il Napoli dovrà essere la sorpresa del campionato, sono convinto che dopo un torneo non all’altezza avrà voglia di riscatto”.