Podcast Di Chiara: "Napoli da Scudetto senza coppe. Fallimento se non lotta fino alla fine"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara: "Giusto l'esonero di Fonseca? Le modalità sono completamente sbagliate, ma ci siamo abituati in questo calcio. Quello che è successo a Roma lo vediamo qui, c'è molta confusione. Ci può stare, perchè sei lontano dalla vetta ma non è colpa solo dell'allenatore. Fonseca è stato reputato come un allenatore offensivo, ma non devi prendere un allenatore in base al modulo. Alla fine sono i giocatori che fanno la differenza. Però rimane il fatto che l'esonero ci sta, ma non le modalità".

Mentre su Inter, Napoli e Atalanta che si giocano il titolo ha detto: "Chi mi dà più garanzie? Il Napoli è avvantaggiato per non disputare le coppe. Se non arrivasse a lottare fino in fondo sarebbe un fallimento. Atalanta e Inter hanno le squadre più attrezzate come gruppo e gioco. E' una lotta che privilegia i colori nerazzurri, che hanno panchine che possono sopperire a una possibile stanchezza che si paleserà più avanti".