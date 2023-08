Di Domenico: “Con Lindstrom Napoli favorito per lo scudetto e può puntare alla Champions”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Di Domenico, operatore di mercato

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Di Domenico, operatore di mercato ed esperto di Bundesliga: “Il Napoli ha fatto un grande affare con Lindstrøm e questo dimostra la grande qualità che ha il Napoli in Europa. A fine campionato lo voleva il Newcastle che si può permettere tutti i giocatori che vuole, c’era Klopp col Liverpool e anche altre squadre della Bundesliga. C’erano tante squadre su di lui. Il Francoforte grazie a lui ha fatto il salto di qualità. Contro il Barcellona fu determinante. Cerca l’uno contro uno, è incalcolabile, va negli spazi e punta la porta.

Se è l’acquisto giusto per il Napoli anche a gara in corso? Assolutamente, bisogna dire che questo giocatore è stato preso da una persona che veramente ne capisce di calcio, il direttore sportivo del Francoforte. Le sue caratteristiche rendono questo giocatore veramente incalcolabile. Napoli rimane una delle piazze più difficili in Europa, ma Lindstrøm diventerà uno dei giocatori più amati perché non soffre la pressione, diventerà un giocatore importante. Acquistarlo è una grande cosa perché aveva altre offerte in Europa come detto.

Con questo giocatore il Napoli avrà un’arma in più. Lindstrøm ha tutta l’esperienza possibile per giocare nel Napoli. Sicuramente Osimhen, ma anche gli altri potranno approfittare della sua presenza. Con il suo acquisto il Napoli oltre ad essere favorito per lo scudetto, può puntare alla Champions League”.