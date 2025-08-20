Torino, Zapata su Simeone: "Sa fare gol, ci darà una mano. Giocare insieme? Perché no"

Duvan Zapata è tornato a giocare dopo oltre 10 mesi di stop. L'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ha fatto saltare al centravanti del Torino praticamente tutta la scorsa stagione, ma ora è pronto per iniziare il nuovo campionato, proprio dallo stadio in cui si fece male, San Siro, e contro lo stesso avversario, l'Inter. Intervistato da Sky Sport, il colombiano ex Napoli ha parlato anche di Giovanni Simeone, attaccante arrivato dal Napoli in estate: "Sappiamo le potenzialità che ha, è un attaccante che sa fare gol e sicuramente ci darà una mano nel reparto offensivo. Siamo tutti contenti e non solo di lui, ma di tutti gli altri che sicuramente daranno il loro contributo".

Potete giocare insieme in un attacco a due?

"Sì, non vedo perché no".

L'ex Atalanta, Napoli e Udinese ha spiegato anche quanto sia stata dura per lui la riabilitazione, visto che ha avuto degli imprevisti che hanno rallentato il recupero. I tempi che indicano gli esperti per recuperare dai problemi come quello capitato a lui sono di circa 9 mesi, poi ogni atleta però ha un fisico diverso e riesce a farcela prima o dopo. L'importante è scongiurare ricadute, che sarebbero una mazzata a livello fisico, ma soprattutto mentale.