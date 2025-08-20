Mpasinkatu: "Hojlund non è Lukaku, ho già segnalato Arokodare come vice"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo: "Arokodare è molto forte, in nazionale non può essere titolare solo perché ci sono altri calciatori di livello. L’ho segnalato già quando ci voleva un vice Lukaku, perché è necessario in questi casi prendere un elemento con la stessa morfologia del titolare. Sento parlare di Hojlund, ma non è Lukaku. Se da direttore sportivo so che il mio giocatore sarà assente per un po’, allora è un conto; se invece bisogna tamponare per poche partite, è un altro. Qui non conosciamo i tempi di recupero, quindi bisogna per forza andare a prendere qualcuno con le stesse caratteristiche. Arokodare non è ancora Lukaku, ma ha grandi margini di miglioramento e con Antonio Conte che sa tirare fuori il massimo dai calciatori non immagino come possa diventare.

Coppa d’Africa? Ogni due anni si gioca, i calciatori saltano poche partite, non 20 o 30. Le rose ampie sono fatte anche per poter sopperire ad un infortunio come quello di Lukaku o ad un’assenza per la Coppa d’Africa. Il Napoli ha bisogno oggi di un sostituto che possa essere all’altezza di Lukaku, non a dicembre. La fortuna del Napoli è che il mercato è ancora aperto, di conseguenza bisogna correre ai ripari andando su un giocatore forte. Da addetto ai lavori do un giudizio su un giocatore che conosco bene, a Napoli tanti calciatori sono arrivati con scetticismo e sono andati via da top player, come Koulibaly. Conoscendo Antonio Conte, in situazioni di emergenza può creare nuove idee. Per esempio, potrebbe inventarsi De Bruyne falso nove. Anche Neres, però non ha la finalizzazione del belga. Quindi, le alternative puoi averle anche in casa, perché se hai Politano e Lang che sugli esterni lavorano bene, De Bruyne al centro sa come fare gol. Se Lukaku non recupera e il suo eventuale sostituto si assenta, magari per la Coppa d’Africa, allora si può creare questo tipo di situazione. Però Arokodare non è sicuro di fare la Coppa d’Africa, perché nelle gerarchie della Nigeria potrebbe anche non rientrare. Questo sarebbe un vantaggio per il Napoli. Jackson farà sicuramente parte della spedizione del Senegal, Embolo invece gioca per la Svizzera e potrebbe essere l’unico a non avere quel tipo di problema. Ma il giocatore devi prenderlo perché ci credi, non per il discorso della Coppa d’Africa.

Arokodare ha fame, va in guerra sportiva con i difensori, ha fiuto del gol. È un prototipo più grezzo di Lukaku, ma parliamo di un ragazzo ancora giovane che coglierebbe al volo un’opportunità del genere. Per molti ragazzi che giocano in quel modo, Lukaku è il riferimento, e giocarci insieme potrebbe essere una cosa che ancora una volta propenderebbe dalla parte del Napoli”.