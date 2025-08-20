Sostituto Lukaku, Caravello: "Il Napoli ha liquidità e prenderà un attaccante importante”

Nel corso dell’appuntamento di oggi con 'Maracana' su Tmw Radio è intervenuto l’agente FIFA Danilo Caravello.

Il ritorno di Rabiot in Italia può essere probabile?

“Allegri non ha mai nascosto di avere un debole tecnico per Rabiot, è l’allenatore che lo ha capito fino in fondo e lo ha utilizzato al meglio. A prescindere da mamma Veronique ha un carattere particolare e credo che Rabiot avrebbe potuto fare una carriera ancor più importante senza questi problemi caratteriali”.

Vlahovic alla fine può restare alla Juventus?

“Manca poco alla fine del mercato e l’atteggiamento di chi sta consigliando Vlahovic è sempre andato verso la non rinuncia all’ultimo anno di contratto. Trovare un club che può riconoscere quelle cifre è impossibile, c’è sempre stato un muro contro muro con la Juventus. Il Milan poteva essere interessato, ma il mercato può cambiare giorno dopo giorno e oggi le percentuali di una permanenza di Vlahovic sono più alte rispetto all’inizio del mercato”.

Il progetto Gasperini alla Roma è intrigante?

“Gasperini sapeva benissimo cosa lo aspettava e la Roma sapeva perfettamente cosa sarebbe successo prendendo Gasperini. I grandi club italiani devono fare i conti con i bilanci, quest’anno la Lazio è stata un esempio eclatante ma abbiamo tanti club che viaggiano sempre sul filo del rasoio. I tifosi tante volte fanno i tifosi, ma non è facile immettere sempre denaro e non fare cessioni. L’uscita di Koné era studiata per portare un incasso importante, è vero che avresti perso un giocatore importante ma se gestiamo così il nostro calcio continueremo a perdere giocatori importanti. Guardate Reijnders, è stato il miglior centrocampista del nostro campionato ed è andato al Manchester City. Faccio un esempio di Ali Zoma, un ragazzo italiano del 2003 che all’Albinoleffe è andato due volte in doppia cifra in Serie C e non l’ha preso nessuno in Italia, è andato al Norimberga. Non abbiamo la lungimiranza, bisognerà dare tempo agli allenatori per sviluppare un progetto”.

Qual è il profilo ideale per sostituire Lukaku?

“Io sinceramente sebbene sia arrivato da poco in Italia stravedo per Gimenez, anche se non ha fatto bene al Milan. Pensavo che la Lazio o la Roma potessero prenderlo in passato, magari il Milan può prendere due attaccanti e metterlo sul mercato. Io penso che Lukaku salterà almeno metà campionato e il Napoli dovrà prendere un attaccante importante. Rimettersi da un infortunio del genere con un Mondiale alle porte sarà difficile, il Napoli ha liquidità e prenderà un attaccante importante”.