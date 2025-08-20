Sassuolo, Romagna: "Iniziamo col botto, subito contro una delle squadre più forti"

vedi letture

Filippo Romagna, difensore centrale del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell'esordio in campionato contro il Napoli: “Iniziamo col botto, subito con una delle squadre più forti. Ci prepariamo da tanto e non vediamo l’ora di iniziare, in tanti sognavamo questo momento, ce la siamo meritata dall’anno scorso e siamo pronti a dare il massimo”.

Misurarsi con il Napoli cosa significherà?

“Sarà subito un bel test, cambia tanto rispetto all’anno scorso. Sarà tutto diverso, abbiamo fatto un gran campionato ma ora il livello sarà molto più alto. Dovremo essere bravi con le nostre idee, a dare continuità e cercare di vivere tutto al massimo”.