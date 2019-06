Di Fusco: "Ancelotti deve riuscire a sbottonare ADL, servono calciatori forti"

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro: “Veretout? Non basterebbe al Napoli, perché Ancelotti ha sempre giocato con tre centrocampisti. James e Manolas? Il gap con la Juve resterebbe, Lozano è un altro che va preso per avvicinarsi ai bianconeri. Carlo Ancelotti deve riuscire a sbottonare ancor di più il presidente De Laurentiis, servono calciatori forti e costosi. Poi c'è sempre da provare a prendere un attaccante”.