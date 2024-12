Di Fusco difende Meret: “E' vittima di un pregiudizio, ma è sempre stato un ottimo portiere!"

L'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte

L'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte: “Raspadori è un giocatore importante che consente a Conte di cambiare sistema di gioco nel momento in cui quello di base non porta a risultati nella partita singola. Il Napoli ha una rosa inferiore rispetto all’Inter che oggi gioca anche meglio degli azzurri. L’Atalanta non penso che invece abbia qualcosa in più della squadra di Conte, che è più dotata tecnicamente e meno dal punto di vista fisico rispetto agli orobici.

L’Atalanta alla lunga, giocando anche tre competizioni, potrebbe patire questo gioco così atletico. Il Napoli invece può mantenere uno stato di forma migliore, disputando una sola competizione. Per la difesa Danilo sarebbe il rinforzo ideale, perché ha esperienza necessaria per entrare subito in un gruppo collaudato ed ha anche doti tecniche. Non ha forse l’età che il Napoli preferisce, ma è quello giusto per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Meret sta facendo molto bene dall’inizio di quest’anno, salvando spesso il risultato. Su di lui c’è un pregiudizio che non condivido. Meret è sempre stato un ottimo portiere, se quest’anno fa lo step decisivo per diventare un grande portiere, di quelli che portano 5-6 punti alla propria squadra, saremmo tutti contenti”.