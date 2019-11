Di Fusco incorona Meret: "Più tecnico e decisivo di Donnaruma, sta maturando in fretta"

Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro, si è soffermato sul duello tra Meret e Donnarumma, sfida nella sfida in Milan-Napoli, nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Meret compie parate importanti ad ogni domenica e sta maturando più in fretta del previsto, più velocemente anche di Donnarumma. Tecnicamente è già superiore all'estremo difensore del Milan. Sono due portieri con caratteristiche diverse: Donnarumma molto più fisico, Meret molto più tecnico. Donnarumma ha l'esperienza dalla sua, nonostante sia più giovane, mentre Meret ha la sensibilità tecnica in più".