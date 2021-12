Di Fusco su Elmas: "E' duttile, ma prima o poi dovrà trovare il suo vero ruolo"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, l’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato di Eljif Elmas: "Quando maturerà, con l’esperienza ricoprendo vari ruoli si definirà. Tra tre anni penso che Elmas si troverà un posto tutto suo in campo. Bisogna dire anche che quale allenatore non piace avere un giocatore che nelle emergenze può giocare in tre ruoli. Si deve ancora definire bene anche perché è un ’99, però è uno che salta l’uomo e che spacca la partita. E’ duttile, ha giocato a centrocampo, ha giocato dietro la prima punta, però prima o poi si dovrà definire ricoprendo un ruolo ben preciso".