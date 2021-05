Di Fusco su Meret: “Incolpevole sul gol del Cagliari. Deve andare via, a Napoli lo hanno bruciato”

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Secondo me Meret non sarebbe potuto uscire su quel lancio finale, anche perché il portiere lavora con la linea di difesa. Se la linea sta più alta il portiere sta più su. Se è così bassa non può intervenire. Penso che il ragazzo non poteva fare di più. Contro l’Inter per esempio poteva uscire secondo me, stavolta no. Meret è stato bruciato, deve andar via. Deve andare fuori per giocare, è stato gestito male”.