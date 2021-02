Di Fusco su Zielinski: "logorato dal ruolo di trequartista"

Nel corso di 'Radio Goal', Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “E’ un momento tra i più complicati della gestione De Laurentiis, sono capitati tre impegni importantissimi nel peggiore periodo del Napoli e un obiettivo è stato già perso.

La reazione dei difensori dopo il primo gol dell’Atalanta? Non è stata una bella scena tra i difensori, l’organizzazione difensiva deve essere una cosa precisa. Zapata spesso stoppava palla sul rinvio mentre Osimhen non veniva mai lasciato solo dal difensore avversario. Il Napoli ha dato l’impressione di non avere un’organizzazione difensiva quando invece c’è.

Contro la Juve partita della svolta? E’ sempre stata la partita che può darti la svolta o buttarti giù. Speriamo che il Napoli farà una gran partita e così potrà affrontare la successiva in un modo diverso.

Zielinski? Forse è stato un po’ logorato dal ruolo di trequartista, l’ho visto spento a Bergamo.

Momento difficile per Gattuso? Mi dispiace molto per Gattuso, lo stimo molto come persona, speravo che potesse fare un salto di qualità contro l’Atalanta, quando ha schierato un modulo nuovo. Nel momento difficile a volte è meglio prima non prenderle, ma è difficile capire quale sia il modulo migliore.

Le assenze importanti? Al Napoli sono state determinanti le assenze, per me la rosa era abbastanza completa, mancavano solo degli esterni bassi. Credevamo in un altro tipo di stagione, ma non sempre le previsioni vengono confermate".