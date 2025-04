Podcast Di Gennaro: "Conte poteva evitare certe dichiarazioni. Sembra mettere le mani avanti..."

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che ne pensa delle parole di Conte?

"Forse in questo momento del campionato non erano opportune. La squadra sta reagendo bene a qualche infortunio di troppo e a una situazione che poteva essere più difficile. Magari ha messo le mani avanti, facendo capire che c'è questa difficoltà di lavorare. In questo momento non so se sono frasi che possono avere ripercussioni negative. Conoscendo Antonio, non so se un principio di addio. Lui voleva puntare solo al campionato, si aspettava qualcosa di più dopo l'addio di Kvara. In questo rush finale, dove il Napoli ha acquisito chance maggiori, forse era da evitare certe cose. Con le vendite di Kvaratskhelia e poi Osimhen avranno un tesoretto importante, è normale che lui voglia delle garanzie maggiori ora".

Corsa Scudetto, come la vede ora?

"Non credo che le vinceranno tutte entrambe, il Napoli però ora è favorito. Il Napoli però non ha un organico come l'Inter, che ha preso un gol 7 contro 4 in aerea, e questo la dice lunga sulla mancanza d'attenzione".

Che ne pensa delle polemiche sulla rimessa laterale del Bologna?

"Essere così avanti nella battuta è tanto, poi è chiaro che manchi concentrazione all'Inter in quel frangente ma 17 metri guadagnati sono tanti. E diamo anche i meriti ai secondi tempi del Bologna, che quasi sempre fa così come atteggiamento".

Orsolini, stagione incredibile. Spalletti lo avrà visto?

"Col suo modulo non giocherà mai. E' uno dei pochi però che dribbla e in Italia (e nell'Italia) non c'è più nessuno che lo fa".