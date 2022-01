Di Gennaro difende Allegri: “E’ in difficoltà, ma ce l'hanno tutti. Vedi Spalletti”

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

La Juve di Allegri annoia?

"Troppo facile dirlo ora, ma è un grande allenatore e lo dice la sua storia. Alla Juve non è facile vincere, bisogna essere bravi. Sia Pirlo che Sarri, come lui, non hanno avuto i giocatori giusti. Per me è un grande gestore, è in difficoltà ma ce l'hanno tutti alla fine. Vedi Spalletti. Allegri, se gli fanno la squadra giusta, rivince alla Juve. Conte vince e fa calcio spettacolo? Non direi. Guardiola fa calcio spettacolo ma da quanto non vince la Champions? Lo dice la storia che non fa calcio spettacolo, ma lo dice anche la storia della Juventus, che non lo ha mai fatto. Lo faceva Lippi? Direi di no".