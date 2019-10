Di Gennaro: "L'esclusione di un capitano è una cosa seria, già in passato qualche frizione"

A Radio Marte è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore, per commentare proprio il pareggio di ieri tra Napoli e Genk: "L'esclusione di un capitano è una cosa seria e non è una scelta tecnica. Va al di là, magari nel rapporto tra allenatore e calciatore è successo qualcosa e la situazione è da valutare perchè qualche frizione in passato già c'è stata.

Il Napoli si è rafforzato e può fare qualcosa di più. La coppia Manolas-Koulibaly nessuno ce l'ha ed è vero che è strutturata diversamente rispetto all'anno scorso, ma parliamo di due ottimi singoli. A centrocampo Elmas e Di Lorenzo hanno rinforzato il reparto e poi c'è Llorente che tanto bene sta facendo. Per le caratteristiche dei giocatori, credo che il Napoli debba giocare con un centrocampo a 3 per avere più equilibrio perchè mi pare che col 4-4-2 la squadra soffra troppo, soprattutto a livello difensivo.

L'Inter contro il Barcellona ci ha messo tanta personalità, la mano di Conte si vede e ci può stare di perdere, ma ha dato un segnale importante anche in vista del derby d'Italia".