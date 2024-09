Di Gennaro: "Meret tanto criticato, ma rimane un portiere forte"

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Napoli, infortunio per Meret:

"Meret tante volte criticato, ma rimane un portiere forte. Ma hanno Caprile che è uno bravo".

Juventus, Motta "zero" bianconero. Come mai?

"L'evoluzione del calcio per tanti porta a giocare in più ruoli. Lo scorso anno al Bologna aveva un centravanti diverso, che dettava i tempi, Vlahovic è diverso ma è il suo centravanti. In campionato tutte le squadre sono coperte, in Europa è diverso. Tre 0-0 stridono con quello che Motta dovrebbe dare. Va bene l'evoluzione, ma mettere Weah adattato al posto di Vlahovic. Di sicuro è stato un modo per spronare il serbo. Motta mi piace, ma se lo avesse fatto Allegri lo avrebbero distrutto. Di occasioni davanti ne mancano e non ci si aspettava che fosse così. Non faccio paragoni, però al suo posto Allegri sarebbe stato molto criticato".

Vlahovic forse non è pronto per una big?

"Si fa il paragone con Zirkzee, che è un centravanti di movimento, ma lui non è così. Non si fa vedere perchè magari sbaglia tecnicamente. Le gerarchie Motta non le guarda, fa giocare Savona al posto di Danilo. Quindi se torna Milik magari giocherà lui. E poi oggi mi chiedo come mai non gioca Douglas Luiz, perché va bene l'ambientamento ma deve giocare di più".