Alvino: "Rivediamo il Napoli che vince due volte all'Olimpico e batte Atalanta e Inter"
"Torna il Napoli. Siamo alle porte del weekend e domenica c'è la Juve. Per questo ma non solo torna il Napoli". Così Carlo Alvino in diretta a Teleclub Italia alle porte del match di Torino.
"C'è la voglia di tornare a vedere il vero Napoli campione d'Italia e vincitore della Supercoppa, che ha sbancato due volte l'Olimpico, che ha battuto Atalanta e Inter. Vogliamo rivedere il Napoli che ha illuminato la nostra gioia di essere tifosi azzurri. Vogliamo tornare a tifare per una squadra che abbia la 'contimma', un mix tra il Napoli contiano e il Napoli con la cazzimma. Questo è il Napoli che ci ha regalato soddisfazioni e che vuole difendere a denti stretti questo scudetto".
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
