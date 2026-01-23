Mainoo, altro che cessione! Carrick: "Il Man United ha giocatore come lui alla base

L'allenatore del Manchester United, Michael Carrick, ha elogiato il centrocampista Kobbie Mainoo dopo la sua grande prestazione nella vittoria nel derby contro Manchester City dello scorso fine settimana. Un giocatore che, nella precedente gestione di Ruben Amorim, sembrava poter addirittura lasciare il club a gennaio - con il Napoli sulle sue tracce - e che ora è tornato al centro del progetto. Queste le parole di Carrick su di lui, in conferenza stampa: "Mi piace molto lavorare con Kobbie. Lo conosco da quando era giovane, penso di aver iniziato a lavorare un po' con lui quando aveva 13 o 14 anni. Questo club ha bisogno di giovani giocatori che passano in prima squadra e siano la base per il futuro", le sue parole.

Poi ha aggiunto: "È qualcosa che dobbiamo capire, per continuare a costruire. Kobbie è un ottimo esempio, essere arrivato così rapidamente e avere la rapida ascesa e l'impatto che ha lui nelle grandi partite in così giovane età mostra l'enorme qualità che ha. Oltre che per la sua capacità di saper gestire tutto questo. Fa parte della carriera avere degli alti e bassi e a volte va su traiettorie diverse, ma abbiamo visto la scorsa settimana cosa può portare al Manchester United. Si è potuto vedere dal modo in cui giocava e si esprimeva che si stava divertendo. Vederlo così è stato fantastico".