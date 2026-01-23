Malfitano: "Giovane interessante, ma lo era anche Lang. Aspettiamo..."

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Radio Marte: “Giovane? Profilo molto interessante, tecnicamente molto bravo ma anche Noa Lang era arrivato a Napoli con questo profilo per poi diventare un “signor nessuno”, come anche Lucca andato via senza lasciare traccia. Bisogna mantenere l’equilibrio, sarà il campo a dare le risposte e le indicazioni reali. Calma, vediamolo all’opera e poi giudichiamo, senza stroncarlo o alzare l’asticella delle aspettative in anticipo. Giovane deve giocare, non credo che Conte non lo faccia giocare. Sarebbe assurdo, lo si prende a gennaio in piena emergenza proprio perché deve essere subito a disposizione ed entrare nelle rotazioni.

Conte deludente in Europa? Io non ho mai considerato Conte un fenomeno, così come non ho mai considerato un miracolo la vittoria dello scudetto lo scorso anno. il tecnico ha tanto merito nella vittoria del quarto scudetto. La storia di Conte dice che il tecnico ha delle difficoltà a gestire più di una competizione. Uscire ora dalla Champions sarebbe una macchia per il Napoli, che avrebbe dovuto vincere senza se e senza ma il match contro il Copenaghen. Sono convinto che a Torino il Napoli tirerà fuori una grande prestazione: il risultato non lo so ma non ho dubbi su questo. Sono invece preoccupato per la partita con il Chelsea".