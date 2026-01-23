Pia esalta Giovane: "Grande acquisto e può ambire alla nazionale"

Inacio Pia, ex calciatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sul potenziale di Giovane non si discute, ha dimostrato tanto in questa prima parte di stagione, i numeri ci sono. E’ un giocatore attivo, i numeri ci sono, ma venire al Napoli per la sua carriera vuol dire tanto, in azzurro potrebbe ambire addirittura alla Nazionale brasiliana. Il club azzurro sta facendo un grande acquisto per il futuro. Tra Maldini e Cambiaghi prenderei il calciatore del Bologna, su Maldini la domanda è sempre la stessa: riuscirà ad essere determinante e a dare continuità a quelle che sono le sue potenzialità?”