Lang si presenta: "Istanbul è casa, ci divertiremo! Un onore essere qui"

Noa Lang ha parlato da nuovo giocatore del Galatasaray. Lo ha fatto attraverso i canali ufficiali del suo nuovo club: "Sono orgoglioso e felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Sarà un nuovo capitolo. Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto. Anche i nuovi compagni mi hanno accolto benissimo. Ci divertiremo molto insieme e vogliamo raggiungere grandi traguardi. I tifosi mi hanno inviato tanti messaggi, li ringrazio per la fiducia. Spero di rispondere sul campo. Istanbul è un posto speciale. Ha un significato speciale per me, sono felice di essere di nuovo a casa".