Del Genio: "Giovane? Vi dico il ruolo. Il Napoli attacca più del Verona, può esaltarsi"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio e ha parlato del mercato del Napoli: "Ora dobbiamo tifare per Lang e Lucca sperando vadano molto bene per il bene del Napoli. Altrimenti loro in estate tornano e vanno subito a Dimaro essendo in prestito con diritto di riscatto nei due nuovi club, il Galatasaray e il Forest.

Giovane? Giustamente si parla ora dell'impatto con una nuova realtà, diversa, mentre a Verona tutto girava attorno a lui. A Napoli dovrà guadagnarsi la maglia da titolare. Per la situazione di gioco, invece, il Napoli attacca di più del Verona e lui si esalta di più negli ultimi trenta metri e quindi dovrebbe sulla carta essere un vantaggio per lui che ha talento. Io sono leggermente ottimista, speriamo che l'aspetto tecnico prevalga su quello caratteriale e sull'aspetto dell'ambientamento e del grande salto. Dove giocherà? Al posto di Neres, ma l'ultimo, quindi più vicino a Hojlund, più centrale. Si contenderà il posto con Vergara. Titolare a Torino non credo ma durante la partita può entrare, è in condizione e può giocare anche una mezz'ora penso. Ora manca quello dall'altra parte. Non penso arriverà un centravanti".