Di Gennaro pazzo di Di Lorenzo: "E' il migliore terzino destro in Italia. Merita l'Europeo"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore è intervenuto ai microfoni di ''Si Gonfia La Rete'', trasmissione in onda su Radio Marte: "Di Lorenzo è un giocatore che ha tutto, potenza, tecnica e sa difendere. Ieri ha fatto pure un assist. E' un ragazzo che ha la testa giusta per arrivare in alto. Ancelotti ha trovato un terzino per i prossimi dette, otto anni.



Di Lorenzo ad Euro2020? Merita di andare agli Europei. Attualmente è il miglior laterale destro in serie A



Napoli? Ci sono dei problemini tattici e di gestione. Sono convinto che il Napoli sia una grande squadra. Ancelotti deve trovare l'assetto giusto per avere una squadra che recuperi il terreno perduto in campionato".



Verona? E' una gara importante per tutte e due le squadre. Credo che Juric abbia impostato una squadra che in casa e fuori ha la stessa mentalità. Per battere gli scaligeri ci vuole il miglior Napoli".