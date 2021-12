Di Gennaro: "Spero che Mertens non sia un problema per il Napoli"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Un ricordo di Hugo Maradona:

"Il peso del fratello è stato sicuramente decisivo nella sua carriera. Tutti diventano normali accanto a lui. Fu un discreto giocatore".

Napoli, la Asl mette a rischio la partita con la Juventus:

"Oggi è cambiato tutto, ma siamo nella stessa situazione con il virus. Non si capisce più nulla. Un anno fa il ministro Speranza diceva che ne stavamo uscendo, però non è più così. Forse nessuno ci sta capendo nulla. Si vive nel terrore ormai. I tifosi poi ora devono andare allo stadio con la mascherina FFP2, come si può fare tifo così?".

Perché occhio al caso Mertens?

"Di solito certi problemi vengono smorzati subito, spero che la lamentela di Mertens non sia un problema per lo spogliatoio. Poi c'è il caso Insigne, che sembra destinato al Toronto".