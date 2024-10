Podcast Di Gennaro sulla corsa scudetto: "Napoli, Inter e Juve mi sembrano già collaudate"

A commentare le notizie di giornata ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Lunga corsa di Napoli, Inter, Milan e Juventus in testa. Un motivo per puntare su una di queste?

"Le quattro sono quelle. Napoli, Inter e Juve mi sembrano già collaudate, la Juve deve sfruttare di più la fase offensiva ma è solida. Il Milan bisogna vederlo, ha vinto una partita difficile, ha lottato, ma non mi convince l'equilibrio difensivo e la continuità, l'ambiente, l'allenatore, il gruppo. Se riparte in maniera più compatta può reinserirsi".

Gasperini è il miglior allenatore della Serie A?

"Lo ha dimostrato da anni. L'Atalanta veleggia da tanti anni, anche a livello europeo. Gioca in verticale sempre, è combattivo, un gioco offensivo. Io aggiungo l'Atalanta nella corsa. Da febbraio-marzo poi a livello fisico è una squadra che, se recupera tutti, va più forte delle altre".

Inter, attacco stellare:

"Non ce li ha nessuno attaccanti come Lautaro e Thuram. Che segnano e giocano per la squadra".