Di Gennaro titubante su Icardi: "Maradona a Napoli ha ancora un peso, e Mauro non gli piace..."

Queste le parole di Antonio Di Gennaro, ex giocatore, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il valore di Icardi è indiscutibile, come calciatore lo prenderei. Ma l'abbiamo visto con le Universiadi: a Napoli Maradona ha ancora un suo peso e ciò che dice comunque orienta i tifosi. E a Maradona Icardi non piace, c'è stata una lunga disputa. Non lo so, ma credo che anche questo incida per i tifosi. In questo momento credo che sia più Icardi che faccia il suo gioco per trattare meglio la sua buonuscita con l'Inter".