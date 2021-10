Di Livio contro Mourinho: "Come può schierare 9 che non hanno mai giocato insieme?"

Nel corso di Retesport, l'ex calciatore Angelo Di Livio ha commentato la figuraccia europea della Roma: "Una sconfitta umiliante, non vedevo l'ora che finisse, una prova oscena. Colpa di tutti, dei giocatori e del tecnico. Si possono fare tutte le scelte possibile, ma schierare 9 calciatori che non hanno mai giocato insieme è un errore. Mourinho ha pagato le conseguenze umilianti delle sue scelte. Col Napoli è una partita importante, una sfida difficilissima, la Roma è chiamata a reagire e a mettere in campo una prestazione sontuosa per superare i partenopei", le parole riportate da Laroma24.it