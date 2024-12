Di Livio: “Danilo al Napoli? Conte è un volpone, sa che è un bel giocatore”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha commentato il possibile passaggio Danilo dai bianconeri al Napoli ai microfoni di TvPlay: "Mi dispiace molto, perché secondo me è un calciatore da Juve. Conte lo vuole al Napoli? Lui è un volpone e sa che Danilo è un bel calciatore sotto tanti punti di vista. Per me va via dalla Juve a testa alta".