Di Livio: "Vittoria fondamentale per il Napoli, può rientrare tra le prime 4"

A parlare di Roma-Napoli ma anche del resto della giornata di Serie A al Maracanà Show di TMW Radio è stato l'ex calciatore Angelo Di Livio.

Roma ancora ko in un big match: "Vittoria fondamentale per il Napoli. Può rientrare tra le prime quattro".

Fonseca ancora in bilico: "Il tormentone riprenderà. Con le big non ce la fa. E' una squadra che deve ritrovare i migliori giocatori. Se non ritrovi il Dzeko migliore fatichi lì davanti. La Roma non tira mai in porta. Vogliono entrare in porta con la palla ma ogni tanto devi trovare l'alternativa. La Roma è inferiore alle 4-5 squadre che sono lì davanti. Fonseca è un allenatore che non ha un'alternativa di gioco".

Roma che fa poco con le big, perché? "E' una squadra che si sente forte con le deboli e debole con le forti. E' una questione mentale. In generale però non è stato un mese buono l'ultimo per i giallorossi. E' vero che c'era di mezzo l'Europa, che sono mancati uomini importanti, però non è andata bene".