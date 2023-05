Di Livio “Vorrei che la Juve scoprisse nuovi giocatori come ha fatto il Napoli con Kvara”

Secondo l'ex centrocampista bianconero e della Fiorentina, Angelo Di Livio, il mercato della Juventus non dovrebbe fondarsi su stelle e volti noti

Secondo l'ex centrocampista bianconero e della Fiorentina, Angelo Di Livio, il mercato della Juventus non dovrebbe fondarsi su stelle e volti noti al grande pubblico. Una posizione sicuramente originale, mentre su Allegri il parere è più 'classico': "Personalmente l'ho anche criticato, per quanto riguarda il gioco espresso in campo, naturalmente. E’ chiaro però che è stata una stagione turbolenta. Per la gestione del gruppo da parte del tecnico e di tante situazioni fuori dal campo.

Una cosa è certa, ora. La Juventus deve puntare anche su qualche nome sconosciuto, in chiave mercato: basta primedonne. Quest'anno qualche giocatore non ha dato quanto poteva dare, è evidente. Mi piacerebbe che la dirigenza scoprisse nuovi giocatori, come ha fatto il Napoli con Kvaraskhelia", ha detto a Sportitalia.