Di Lorenzo ammette: "La sosta ci ha aiutato a lavorare fisicamente, abbiamo messo benzina"

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, il laterale azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato anche del lavoro svolto in questa sosta con sedute d'allenamento molto dure: "Abbiamo avuto un po' di giorni per lavorare, per mettere dentro benzina e questa sosta ci ha aiutato a lavorare sul piano fisico – ha dichiarato l'esterno azzurro - Lo stiamo facendo bene, siamo pronti per questo fine girone d'andata e per iniziare bene l'anno. Gattuso si è presentato subito bene, con grande carica. Noi ci siamo messi subito a disposizione per imparare i suoi schemi e quel che ci chiede, sono fiducioso e ora dobbiamo recuperare tanti punti in campionato".