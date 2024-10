Di Lorenzo: "Con Conte stiamo facendo cose importanti dopo mesi difficili"

Serata da non dimenticare per Giovanni Di Lorenzo, autore di una doppietta e con la fascia di capitano al braccio, nella sfida di Nations League vinta dall'Italia 4-1 contro Israele.

Di seguito le dichiarazioni al termine del match del capitano del Napoli, riportare dall'edizione online de Il Messaggero: "Si diciamo che ci sono dei momenti difficili in una carriera di un calciatore e a me è capito lo scorso anno. Io conosco solo una strada che è quella del lavoro e in questa stagione sono partito bene sia con il Napoli che con la Nazionale. La partita di stasera l'abbiamo fatta diventare facile.

Lavoro con due grandissimi allenatori, Spalletti da più tempo, mentre con Conte in questi tre mesi di lavoro stiamo facendo cose importanti dopo mesi difficili. In questo gruppo forse c'era da cambiare tutti quanti perchè sono state fatte cose sbagliate. Ora sappiamo il sistema di gioco definitivo, con tanti centrocampisti e gente con qualità. Stiamo lavorando bene duranti i ritiri, sono arrivati ragazzi giovani e stiamo bene.

E' stato un periodo difficile personale e di squadra, ma ora sto bene e anche il gruppo dopo l'Europeo non bello. Siamo sulla strada giusta. Per un difensore segnare è sempre bello e nel secondo gol ho concluso un'azione spettacolare. Sono contento e sono state due reti che hanno aiutato la squadra a vincere la partita. Serata emozionante, portare la fascia di capitano è stato qualcosa di unico ed il tutto impreziosito dai due gol. Il mio è stato un percorso lungo, ma ora mi sto togliendo tante soddisfaizoni. Dedico la serata alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie due bambine, che sono sempre con me".