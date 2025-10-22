Di Lorenzo in mixed: “Nuovo modulo? No, l’anno scorso ci giocavamo con Raspa che è più offensivo”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in mixed-zone dopo la pesantissima sconfitta in Champions League contro il Psv Eindhoven.

Cos'è successo stasera? "Sì, è vero. Diciamo che quest'anno anche in altre partite abbiamo dato una sensazione di non equilibrio e di non compattezza. Sicuramente queste sono delle qualità che anche l'anno scorso hanno fatto la differenza, quindi dovremmo analizzare bene la partita, capire quali sono state le conseguenze. Errori sicuramente ci sono stati tanti perché quando prendi così tanti gol e qualcosa di sbagliato è fatto per forza".

Modulo 4-1-4-1, incide sulle difficoltà difensive? "Mah, anche l'anno scorso abbiamo giocato delle partite così. È vero che Raspadori magari era più attaccante rispetto a Kevin, però non è un fatto di moduli ma è un fatto proprio di voglia di non prendere gol. Sicuramente dovremmo ritrovare queste queste componenti che l'anno scorso hanno fatto la differenza".

Quarta sconfitta consecutiva in trasferta. "Le sconfitte preoccupano sempre, non ci piace perdere! Analizzeremo in questi pochi giorni, visto che rigiochiamo subito, dobbiamo analizzarla bene per capire dove abbiamo sbagliato".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio? Come pensate di reagire dopo questa gara? "In Champions abbiamo altre partite dove possiamo recuperare, abbiamo solo 3 punti e dobbiamo smuovere la classifica. Ci siamo un attimo parlati, però ripeto, ci sarà modo nei prossimi giorni di analizzarla bene".

La sfida con l'Inter che valore assume in questo momento? "Affronteremo una squadra forte e lo sapevamo già. Voglio parlare di stasera, la prossima partita ci sarà tempo di parlarne. Dobbiamo migliorare e fare tutti qualcosa in più, dobbiamo ritrovarci e farci un'esame di coscienza tutti. Sia chi è qui da tempo, i vecchi, sia i nuovi: dobbiamo fare tutti di più".

Da capitano cosa dirai a Lucca per questa espulsione? "Ma sicuramente è un errore che che non va fatto, però insomma parleremo poi magari nei prossimi giorni. Non è il momento adesso di di parlarne. Sicuramente ci sono altre cose da analizzare".